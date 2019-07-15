24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7331
  • 6,464
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yoksa şehitlerimizin yüzüne nasıl bakarız?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu olay üzerine pek çok kitap yazıldı; bunlardan bazıları araştırmaların yer aldığı çalışmalardı, bazıları da yakınlarını kaybedenlerin anlattıkları yürek sızlatan şehitlik hikâyeleri... Fakat ne yazık ki bütün bu çalışmalara rağmen “O gece neden yaşandı?” sorusu hâlâ cevabını bulmuş değil. Biz yayınevi sahipleri ve STK yöneticileri 15 Temmuz “hain” darbe girişimine nereden baktık? Nasıl baktık? Bizler bu soruların cevaplarını “hainler-alçaklar” diye geçiştirmek ve kolaycılık yapmak yerine sorumluluk sahibi insanların yaptığı gibi derinlemesine araştırmalıyız. Bu araştırmayı akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler ve yazarlar yapmalı veya yaptırmalılar. Türkiye’de bir yöntem problemi olduğu aşikâr…Ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun “darbeye karşı çıkmak” çok doğru bir tabir. Yönetimi ve yöneticileri beğenmiyorsanız siyasi bir parti kurarsınız, kararı halk “sandıkta” verir. 

Ama bu kan dökücüler, darbe faili hainler nasıl bu noktaya gelebildi? Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Daha derin analizler, araştırmalar ve iç sorgulamalar yapmalıyız. Bugünü anlayabilmek ve gelecek nesillere olanları doğru bir şekilde aktarabilmek için verilen cevapların üzerine “Neden oldu?” sorusunun cevabını da eklemeliyiz. 

Ne yazık ki sloganlarla yaşayan bir topluma dönüştüğümüz için bu haldeyiz. Ülkemizin en önemli meselelerine yaklaşım tarzımız bile “sosyal medya” tepkisinden ve beğenisinden öteye geçemiyor. Yeniden “bismillah” deyip hayata doğru noktalardan ve daha geniş açılardan bakmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Aklımızı kiraya vermemeli, merhametli ve vicdanlı olmalıyız. Yoksa Halil Kantarcı’nın, Erol Olçok’un, Abdullah Tayyib’in yüzüne nasıl bakacağız? Özel Harekât Dairesi’nde şehit olan polislerimize ne diyeceğiz? Hiçbir şey diyememek var! Bu yüzden herkesin yüzleşmesi gereken 15 Temmuz’un  “ama”sız ve içten konuşulması şart.  

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

15 Temmuz... Unutma!

15 Temmuz... Unutma!

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA