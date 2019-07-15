Yoksa şehitlerimizin yüzüne nasıl bakarız?

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu olay üzerine pek çok kitap yazıldı; bunlardan bazıları araştırmaların yer aldığı çalışmalardı, bazıları da yakınlarını kaybedenlerin anlattıkları yürek sızlatan şehitlik hikâyeleri... Fakat ne yazık ki bütün bu çalışmalara rağmen “O gece neden yaşandı?” sorusu hâlâ cevabını bulmuş değil. Biz yayınevi sahipleri ve STK yöneticileri 15 Temmuz “hain” darbe girişimine nereden baktık? Nasıl baktık? Bizler bu soruların cevaplarını “hainler-alçaklar” diye geçiştirmek ve kolaycılık yapmak yerine sorumluluk sahibi insanların yaptığı gibi derinlemesine araştırmalıyız. Bu araştırmayı akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler ve yazarlar yapmalı veya yaptırmalılar. Türkiye’de bir yöntem problemi olduğu aşikâr…Ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun “darbeye karşı çıkmak” çok doğru bir tabir. Yönetimi ve yöneticileri beğenmiyorsanız siyasi bir parti kurarsınız, kararı halk “sandıkta” verir.

Ama bu kan dökücüler, darbe faili hainler nasıl bu noktaya gelebildi? Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Daha derin analizler, araştırmalar ve iç sorgulamalar yapmalıyız. Bugünü anlayabilmek ve gelecek nesillere olanları doğru bir şekilde aktarabilmek için verilen cevapların üzerine “Neden oldu?” sorusunun cevabını da eklemeliyiz.

Ne yazık ki sloganlarla yaşayan bir topluma dönüştüğümüz için bu haldeyiz. Ülkemizin en önemli meselelerine yaklaşım tarzımız bile “sosyal medya” tepkisinden ve beğenisinden öteye geçemiyor. Yeniden “bismillah” deyip hayata doğru noktalardan ve daha geniş açılardan bakmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Aklımızı kiraya vermemeli, merhametli ve vicdanlı olmalıyız. Yoksa Halil Kantarcı’nın, Erol Olçok’un, Abdullah Tayyib’in yüzüne nasıl bakacağız? Özel Harekât Dairesi’nde şehit olan polislerimize ne diyeceğiz? Hiçbir şey diyememek var! Bu yüzden herkesin yüzleşmesi gereken 15 Temmuz’un “ama”sız ve içten konuşulması şart.