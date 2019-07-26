29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6441
  • 6,2877
  • 256.489
  • 102916
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YÖK'ten 'engel durumuna göre sınav ortamı oluşturulması' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavlarına girecek engelli öğrenciler için engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına yönelik tavsiye kararını üniversitelerle paylaştıklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Prof. Dr. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, YÖK olarak, üniversitelere yönelik "engelsiz erişim, engelsiz eğitim" temalı çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Engelli öğrencilere yönelik üniversitelere tavsiye kararı gönderdiklerini kaydeden Saraç, "Engelli öğrencilerimizin özel yetenek sınavlarında, engel durumlarına göre sınav ortamları oluşturulmasına yönelik tavsiye kararımızı üniversitelerimizle paylaştık. Bu vesileyle özel yetenek sınavlarına girecek olan tüm kıymetli öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Linç kampanyası başlatıp itibar suikastına giriştiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

İstanbul merkezli 11 ilde "sahte pasaport" operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde 'sahte pasaport' operasyonu

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'
 

POPÜLER HABERLER

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA