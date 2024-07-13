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YÖK'ten ''hayali üniversite'' haberlerine ilişkin açıklama: Gerekli hukuki yollar işletiliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulduğunu belirterek, 'Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir.' ifadesini kullandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
YÖK'ten ''hayali üniversite'' haberlerine ilişkin açıklama: Gerekli hukuki yollar işletiliyor
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YÖK, son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan "hayali üniversite" haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.

Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Kurulumuz denklik birimi web sayfasında kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmaktadır.

Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık bir yıl önce, 17 Ağustos 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir."

  • hayali üniversite
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