İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0506
  • EURO
    7,6902
  • ALTIN
    385.652
  • BIST100
    98842.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YÖK'ten kritik açıklama! 'Sınav süresi uzatıldı'
Güncel

YÖK'ten kritik açıklama! 'Sınav süresi uzatıldı'

TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

05 Mayıs 2020 Salı 00:34 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 00:45
ABONE OL

Yükseköğretim Kurulunca, Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı.

Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüntülü konuşan kadının duygu dolu anı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.