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YÖK'ü harekete geçiren mesaj: Tüm rektörlere uyarı mektubu gönderildi

Tekrar yapılanmaya çalışan FETÖ'nün hedefinde öğrenciler var. Güvenlik birimleri, güncel yapılanmada görevli mahrem imamlara Signal üzerinden gelen mesajlara ulaştı. Örgüt, 'yeni öğrenci evleri açılması ve üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin örgüt evlerine alınması' talimatı göndermiş. Terör örgütlerinin, öğrencilere bu evlerde örgütlenmeye çalıştığı uyarısında bulunan YÖK, tüm rektörlere uyarı mektubu gönderdi.

Yeni Şafak2 Eylül 2023 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
YÖK'ü harekete geçiren mesaj: Tüm rektörlere uyarı mektubu gönderildi
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FETÖ, ülkenin geleceği gençlere rahat vermiyor. Terör örgütü, hücrelerine Signal üzerinden mesaj göndererek, üniversite çağındaki gençler için örgüt evi açma talimatı verdi. YÖK, kayıtların yapıldığı bugünlerde öğrenci avına çıkan terör örgütlerine karşı, rektörlüklere uyarı yazısı gönderdi.

Yargı ve 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla ağır darbe alan FETÖ yeniden yapılanmaya çalışıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2018 yılından itibaren yeniden yapılanma faaliyetlerine girişen örgütün ilk hedefinin yine öğrenciler olduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, FETÖ'nün sözde üst yönetiminin internet tabanlı haberleşme uygulaması olan Signal üzerinden güncel yapılanmada görevli mahrem imamlarına gönderdiği mesajlara ulaştı. Mesajlarda, öğrencileri gözüne kestiren örgütün, yeni öğrenci evleri açılarak, üniversitelere yerleşemeyen öğrencilerin bu örgüt evlerine alınması talimatı verdiği tespit edildi.

MİLİTAN YETİŞTİRECEKLER

Örgütün, üniversiteyi kazanamayan hazırlık öğrencileri için örgüt evi açmasını yorumlayan uzmanlar, FETÖ'nün amacının, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden önce olduğu gibi örgütün kendi amaçları doğrultusunda, kamu kurumlarına sızacak militan yetiştirmek olduğunu belirtti. Signal yazışmalarında örgütün, güncel öğrenci yapılanmasındaki mahrem imamlara lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz kampları düzenlemeleri talimatı verdiği de tespit edildi.

FETÖ'CÜDEN ÖZEL DERS

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeniden yapılanma faaliyetlerini sürdüren FETÖ'de örgüt içindeki bölümlenmenin mesleklere göre devam ettiği, örgüte bağlı ailelerin çocuklarına ihtiyaç halinde ders verilmeye devam edileceği ve güvenilir olması halinde yüz yüze birebir dersler verileceği de ortaya çıkarıldı. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, örgütün mevcut kadrolarının moralini yüksek tutmak için, örgütün eski gücüne erişeceği yönünde söylemler kullanıldığı, örgüt içinde meydana gelen hataların gözardı edilmesi ve birlik beraberliğin korunması gerektiği, örgüt tarafından mağdur edilen FETÖ'cülerin intikam hırsına bürünmemeleri gerektiği talimatının gönderildiği de tespit edildi.

REKTÖRLERE FETÖ UYARISI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar rektörlere gönderdiği mesajla, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin, barınma ihtiyacı olan öğrencileri "öğrenci evi" adı altında örgütlemeye çalıştığı uyarısında bulundu. YÖK Başkanı Özvar, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce rektörlere mektup gönderdi. Rektörlerden öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini isteyen Özvar, mektupta şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve 'öğrenci evi' adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir. Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız destek birimleri aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı sizlerden rica ediyorum."

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