Yokuş aşağı geri geri kaydı, bir evin içine girerek durabildi

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 62 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir evin inşaatı için kum getiren Sait K. idaresindeki 63 EAM 132 plakalı kum yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda geri geri kaymaya başladı. Daha sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon, geri geri kayarak bir evin içine girdikten sonra durabildi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI



Yürekleri ağza getiren feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sırasında evde bulunan ve hafif yaralanan Emrah Yiğit'i (30) ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

EVDE CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ



Yaşanan olayın ardından evde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelirken feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.