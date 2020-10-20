İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8734
  • EURO
    9,3246
  • ALTIN
    482.207
  • BIST100
    1212.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yol bakım çalışması yapan 61 yaşındaki adam kazada öldü
Güncel

Yol bakım çalışması yapan 61 yaşındaki adam kazada öldü

Mersin'de emniyet şeridi içerisinde yol bakım çalışması yapan Abdurrahman Kavrak (61), kazada yaşamını yitirdi. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA20 Ekim 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:11
ABONE OL

Olay, Tarsus-Adana istikameti TEM otoyolu Akgedik mevkisinde meydana geldi. F.M. idaresindeki 06 BE 4923 plakalı araç, emniyet şeridinde çalışma yapan ve karayollarına ait H.A. idaresindeki 34 VM 5149 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın arkasında bulunan ve yol çalışması yapan karayolları çalışlarından Abdurrahman Kavrak ve Recep Bahşiş (32) ile otomobilde bulunan Nadide Yirmialtıoğlu (20) ve Nadide Şakar (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Karayolları taşeron firmasında çalışan Abdurrahman Kavrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.