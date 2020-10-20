Yol bakım çalışması yapan 61 yaşındaki adam kazada öldü

DHA 20 Ekim 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:11

Olay, Tarsus-Adana istikameti TEM otoyolu Akgedik mevkisinde meydana geldi. F.M. idaresindeki 06 BE 4923 plakalı araç, emniyet şeridinde çalışma yapan ve karayollarına ait H.A. idaresindeki 34 VM 5149 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın arkasında bulunan ve yol çalışması yapan karayolları çalışlarından Abdurrahman Kavrak ve Recep Bahşiş (32) ile otomobilde bulunan Nadide Yirmialtıoğlu (20) ve Nadide Şakar (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Karayolları taşeron firmasında çalışan Abdurrahman Kavrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.