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Yol kenarında duran araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, yol kenarında park halindeki otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 12:27 - Güncelleme:
Yol kenarında duran araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Adem Çağlar idaresindeki 44 BA 046 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki İbrahim Halil Can idaresindeki 02 ABY 623 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yol kenarındaki otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücülerden Adem Çağlar ve İbrahim Halil Can yaralandı.

Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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