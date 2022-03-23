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Yol kenarında şüpheli ölüm! Polis ve 112 Acil Servis ekipleri sev edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını aradı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 05:09 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:09
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Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu ve bir araçtan yol kenarına atıldığını tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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