Yol kontrolünde durdurulan otomobilin bagajından 15 parça tarihi eser çıktı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, aracında Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça heykelcik bulunan şüpheli gözaltına alındı
- AA
Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol uygulamasında M.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. ifadesinde, heykelcikleri babasına ait tarlayı sürürken bulduğunu öne sürdü.
Hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan M.A, serbest bırakıldı.
Hayvan figürlü heykelcikler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.