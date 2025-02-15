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Yol uygulamalarını anlık paylaşıyorlardı! 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerinin yol uygulamalarının telefondan anlık paylaşılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 18:27 - Güncelleme:
Yol uygulamalarını anlık paylaşıyorlardı! 4 kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolunun Kocaali, Karasu, Ferizli, Söğütlü, Adapazarı kesimlerinde gidiş dönüş istikametinde kurulan jandarma ve polis uygulama noktalarının 22 Şubat 2024'te kurulan Whatsapp grubu üzerinden anlık paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, grubun kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtilen A.E.P. (37) ile grubun diğer yöneticileri E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 KİŞİ HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Söz konusu Whatsapp grubuna üye 900 kişiden 150'sinin "uyuşturucu madde imali ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Grupta yer alan 3 kişi hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi.

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