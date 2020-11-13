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Yol uygulamasında durdurulan araçtan 83 kilo 550 gram esrar çıktı

Bolu'da, uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, hakkında ihbar bulunan aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 83 kilo 550 gram esrarla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 12:14 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:14
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, hakkında ihbar bulunan aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, aracın farklı yerlerine saklanmış 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan Ş.G. (31), B.K. (29), Y.T. (22) ve Murat A. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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