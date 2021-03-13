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Yol verme kavgasında 4 kişilik grup minibüs şoförünü dövüp bıçakladı

Samsun'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişilik grup, durdurdukları minibüsün sürücüsü A.C.'yi (46) dövüp, bıçakla yaraladı. Sürücü tedaviye alınırken, saldırganlardan 2'si yakalandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 11:20 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:20
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Olay, dün Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. A.C. yönetimindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs yol verme tartışmasında, otomobildeki bir grup tarafından durduruldu. Otomobilden inen 4 kişi yol ortasında A.C.'yi bıçaklayıp, sopalarla darp etti. Saldırıda 6 yerinden bıçaklanan A.C., çevredekiler tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, saldırgandan 2'sini gözaltına aldı, 2 kişinin ise arandığı belirtildi.

Bu arada saldırı anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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