Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüler Umut S. ile kimliği belirsiz kişi arasında, iddiaya göre, 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken tabancasını çıkaran sürücü, Umut S.'ye doğru ateş açtı. Umut S.'nin kaçarak, hedefi olmaktan kurtulduğu kurşunlar, yol kenarında park halindeki otomobilin sol ön lastiğine isabet etti. Aracına binen kimliği belirsiz sürücü, olay yerinden kaçarken, ihbarla harekete geçen polis, yakalanması için çalışma başlattı.