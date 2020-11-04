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Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

İstanbul Kadıköy'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:24
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Olay, Söğütlüçeşme Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma anda sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı. Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse de vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikteki sopalı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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