Yol verme tartışmasında darp edildi!

Olay, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Ailesine ait tekstil firmasında çalışan Abdullah Taşan, satış mağazasına götürülecek olan ürünleri almak için firmanın çalıştığı ütü atölyesine gitti. Atölyenin bulunduğu sokağa gelen Taşan, sokakta park yeri bulamayınca aracının dörtlülerini yakarak, sokak ortasında durdu. Atölyenin kapalı olduğunu gören Taşan, atölye sahibini arayarak, beklemeye başladı. Bu sırada sokağa giren bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, 'yol verme' nedeniyle Taşan ile tartışmaya girdi. Kısa bir süre sonra sokağa gelen atölye sahibi ise iş yerini açtı. Taşan da iş yerinde bulunan ürünleri araca yüklemeye başladı. Tam bu sırada 'yol verme' tartışmasına giren sürücü, Taşan'a saldırdı. Sürücünün yakınları ve akrabaları olduğu öne sürülen kalabalık bir grup, sokağa gelerek Taşan ve atölye sahibini, tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldıkları darbe sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Taşan ve atölye sahibine ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından polis merkezine giden Taşan ve atölye sahibi, saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Olay sonrası 6 kişinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldıkları öğrenildi.

"HER GELEN VURMA NİYETİYLE GELDİ"

Abdullah Taşan, "Akşam ütü paket atölyesine mal almaya gittik. Atölye kapalı olduğu için iş yeri sahibini aradım. Sokağın ortasında durdum ve aracın dörtlülerini yaktım. Bu sırada sokağa bir araç girdi ve selektör yaptı. Ben de selektör yaptım. İlerleyerek vuracak şekilde tam dibimde durdu. Bana 'Sen burayı niye işgal ediyorsun?' dedi. Ben de kendisine sokağın içerisinde park yeri olmadığını, geri giderek yol verebileceğimi söyledim. Bunun üzerine, 'Ben evime çıkacağım, seni mi bekleyeceğim? Terbiyesizlik yapıyorsun' diyerek bana çıkıştı. Bende kendisine hakaret etmediğimi, argo bir kelime kullanmadığımı ve kendisine karşı bir terbiyesizliğimin olmadığını, bana neden hakaret ettiğini söyledim. Bağırıp, çağırmaya devam etti. Ben bu sırada atölye sahibinin gelmesi üzerine iş yerine inerek, hazırlanan malları aldım ve araca yüklemek için dışarı çıktım. Baktım küfür etmeye devam ediyor. Kendisini küfür etmemesi yönünde uyardım. Uyarım üzerine şahıs bana, tekme ve yumrukla saldırmaya başladı. Bu arada 4 kişi de beni tutup park halindeki araçların arasına aldı ve bana aracıma binip, gitmemi söylediler. Aracın ön ve arakasında başka araçlar olduğu için gidemeyeceğimi, yolu açmalarını söyledim. O sırada başka kişiler de geldi ve bana vurmaya başladılar. O 4 kişi de aldı beni yere attı. Ondan sonra 10-15 kişi, oradan geçen herkes üzerime çuvallandı. Birden bayağı bir kalabalıklaştılar. O kadar insan nereden geldi, onu da anlayamadım. Bana saldıranların çoğunluğu o sokakta oturuyorlarmış. Kimse yardımıma gelmedi. Ütü paket atölyesi sahibini de darbettiler. Gelen, geçen vurdu. Hiç kimse ayırma niyetiyle gelmedi. Her gelen vurma niyetiyle geldi" dedi.

"DARP SIRASINDA GASBEDİLDİM"

Saldırı sırasında gasbedildiğini de öne süren Taşan, "Beni yere düşürdükten sonra iş yağmaya kadar gitti. O sırada cüzdanım, gözlüğüm çalındı. Cüzdanımda yaklaşık bin dolar para vardı. Cep telefonum çalınıyordu, zor geri aldım. Arabamda 10 bin dolar para vardı, o çalınmış. Onu da olayın sıcaklığıyla erken fark edemedik. Bundan dolayı polisteki ifademde bunu belirtmedim. Çünkü gece 01.00'a kadar hastanedeydik. Daha sonra da karakoldaydık. Ben sabah arabamı kontrol ettiğim de parayı bıraktığım yerde olmadığını gördüm. Bir taraftan olayın planlı bir şekilde gasp olduğunu düşünüyorum, diğer taraftan da yol verme kavgası olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir anda 15-20 kişi yol verme kavgasında bir insana niye saldırsın?" diye konuştu.

"ADAMI ÖLDÜRECEKLER"

Yaşanan olay anları ise vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Taşan'ın darp edildiği sırada o anları kaydeden bir mahalle sakinin, 'Adamı öldürecekler' dediği duyuluyor.