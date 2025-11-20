İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Yola çimento harcı döken firmaya Başkan Öntürk dersi: Kimse Hatay'dan büyük değil

Hatay Antakya'da yola çimento harcı döken beton mikseri sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Belediye ekipleri harekete geçerek firmanın faaliyetlerini durdurdu. Başkan Öntürk, 'Kimse Hatay'dan büyük değil, kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi' açıklamasında bulundu.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Yola çimento harcı döken firmaya Başkan Öntürk dersi: Kimse Hatay'dan büyük değil
Esenlik Mahallesi'nde 31 RN 822 plakalı beton mikserinin yola çimento harcı dökmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, beton mikserinin bağlı olduğu firmaya üst sınırdan ceza uygulayarak faaliyetlerini durdurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse Hatay'dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi, denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok, herkes hesabını ona göre yapsın."

  • hatay
  • çimento harcı
  • mehmet öntürk

