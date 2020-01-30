İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9847
  • EURO
    6,6024
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119643
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinliler, Batı Şeria’da Trump’ın sözde barış planını protesto etti
Dünya

Filistinliler, Batı Şeria’da Trump’ın sözde barış planını protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, drone kullanarak göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

AA30.01.2020  18:07 - Güncelleme: 30.01.2020  18:10

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle 3 Filistinli yaralandı.

Alul, Filistinlilerin bu bölgedeki topraklarında ziraat yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yüzyılın Anlaşması tarihin çöplüğüne gidecek. Kudüssüz ve 1967 sınırlarının tamamının dahil edilmediği bir devleti kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vadisi’nin de Filistin toprağı olduğunu vurgulayan Alul, Filistin halkının mücadeleye devam edeceğini ve işgale karşı toplumsal bir direniş sergileyeceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinlilerin girmeye çalıştığı Ürdün Vadisi’ne büyük bir askeri güç konuşlandırarak, halkın girmesini engellemeye çalışırken araçlarından inen yüzlerce Filistinli, Ürdün Vadisi’ne yaya olarak yürüyüşe geçti.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.