Filistinliler, Batı Şeria’da Trump’ın sözde barış planını protesto etti

AA 30.01.2020 18:07 - Güncelleme: 30.01.2020 18:10

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle 3 Filistinli yaralandı.

Alul, Filistinlilerin bu bölgedeki topraklarında ziraat yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yüzyılın Anlaşması tarihin çöplüğüne gidecek. Kudüssüz ve 1967 sınırlarının tamamının dahil edilmediği bir devleti kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vadisi’nin de Filistin toprağı olduğunu vurgulayan Alul, Filistin halkının mücadeleye devam edeceğini ve işgale karşı toplumsal bir direniş sergileyeceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinlilerin girmeye çalıştığı Ürdün Vadisi’ne büyük bir askeri güç konuşlandırarak, halkın girmesini engellemeye çalışırken araçlarından inen yüzlerce Filistinli, Ürdün Vadisi’ne yaya olarak yürüyüşe geçti.