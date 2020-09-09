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Yolcu minibüs ile kamyon çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:56
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Alınan bilgiye göre, Ebubekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 NIR 09 plakalı kamyon, Narince köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kaza sonrası ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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