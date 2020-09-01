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Yolcu minibüsü İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Kadıköy'de yolcu minibüsünün İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA01 Eylül 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 12:01
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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı İETT otobüsü, duraktan yolcu aldıktan sonra Kartal istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü, otobüse arkadan çarptı.

Minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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