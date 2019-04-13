Yolcu otobüsü demir yüklü tıra arkadan çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü Bursa otobanında demir yüklü tıra arkadan çarptı. Yolcu otobüsünün şoförü ile yanında bulunan muavin kazada can verirken çok sayıda yolcu yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan Kubilay Kaya (60) yönetimindeki 10 VV 919 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HZ 3654 plakalı demir profil yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada, yolcu otobüsü şoförü Kubilay Kaya ve kimliği henüz belirlenemeyen muavin hayatlarını kaybederken yaralanan 30'dan fazla yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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