İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2021 Pazartesi / 3 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6977
  • EURO
    11,2192
  • ALTIN
    565.828
  • BIST100
    1598.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralı
Güncel

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti 11 kişi yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:23
ABONE OL

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.