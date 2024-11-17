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Yolcu otobüsü otoyolda alev alev yandı

Samsun'dan Adana istikametine giden yolcu otobüsü otoyol Damlama Mevkiinde motor kısmından yandı. Yolcular son anda tahliye edilerek kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otobüs demir yığınına döndü.

IHA17 Kasım 2024 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Yolcu otobüsü otoyolda alev alev yandı
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Samsun'dan Adana yönüne giden S.S.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkiine geldiği sırada motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü otoyolun güvenlik şeridine çekip hemen yolcuları tahliye etmeye başladı. Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler tahliye edilerek canlarını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangını söndürdüğünde otobüsten geriye demir yığını kaldı. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular otobüsün Samsun'dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.

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