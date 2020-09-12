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Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, park halindeki un yüklü TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:59
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Kaza, sabah saatlerinde Çeltikçi ilçesine bağlı Dağarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mustafa İ. (52) yönetimindeki 06 VT 371 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan ün yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüs yolcularından İsmail Aras'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şoför Mustafa İ. ile yolcular Serap A., Abdullah Levent K., Cemal A., Murat K. ve Muammer G. ise yaralandı.

Araçta sıkışan otobüs şoförü Mustafa İ., ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Mustafa İ. Burdur Devlet Hastanesi’ne, diğer 5 yaralı ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye ayındı.

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