İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Güncel

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

İHA6 Aralık 2025 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Yolcu otobüsü tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.