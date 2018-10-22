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Yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sivas-Erzincan karayolu uygulama noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden H.Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçtaki yolcuların kimlik kontrolünü yaptı. Kontrollerde kimlik ve izin belgesi bulunmayan 1 çocuk, 1 kadın ve 15 erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Ankara'ya gitmek üzere otobüse Erzurum'dan bindikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Otobüs şoförü H.Y. hakkında ise işlem yapıldı.

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