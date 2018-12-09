Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada bagaj bölümündeki karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA