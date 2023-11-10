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  • Yolcu otobüsünde 84 kilogram esrar ele geçirilmişti: Karar verildi
Güncel

Yolcu otobüsünde 84 kilogram esrar ele geçirilmişti: Karar verildi

Bolu'da yolcu otobüsünde 83 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin açılan davada yargılanan araç sahibi ile kardeşine 22'şer yıl, şoföre ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Yolcu otobüsünde 84 kilogram esrar ele geçirilmişti: Karar verildi
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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar otobüs sahibi M.S.A, kardeşi Y.A, sürücü M.A. ve muavin Y.T, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar M.S.A. ve Y.A'ya üzerlerine atılı suçtan 22'şer yıl hapis cezası ile 600'er bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Etkin pişmanlık hükümleri uyarınca sürücü M.A'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve 125 bin lira idari para cezası çarptıran mahkeme, muavin Y.T'nin delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, kardeş sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık M.A'nın ise hükümle tahliyesine karar verdi.

- OLAY

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kasım 2020'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde durdurdukları yolcu otobüsünde 83 kilo 550 gram esrar ele geçirmişti.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yakalanan otobüsün sahibi M.S.A, kardeşi Y.A. ve muavin Y.T. de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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