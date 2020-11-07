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Yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin yakalandı

Burdur'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde İran uyruklu yolcunun valizinden 1 kilo 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:07
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Sarik'in de kullanıldığı aramada İran uyruklu F.S.'ye ait kolide piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL civarında olan 1 kilo 165 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bunun Burdur'da ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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