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Yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerden 5 kilo eroin çıktı

Kırıkkale'de, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurup, arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde, 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara yolundaki kontrolde, Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.
 
Otobüste narkotik köpeği 'Abby' ile arama yapıldı. Bagaj bölümündeki yiyecek kolilerini koklayan 'Abby' tepki verdi. Bunun üzerine narkotik timleri, açtıkları karton kolilerde 5 kilo 250 gram eroin buldu. Otobüs şoförü ile muavinin ifadesi sonucu kolinin sahibi oldukları belirlenen İran uyruklu E.S.A., M.K. ve S.Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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