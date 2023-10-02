İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4384
  • EURO
    28,8512
  • ALTIN
    1613.1
  • BIST100
    8485.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı
Güncel

Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı

Fatih'te yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza kesildi. Taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı. Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Yolcudan fazla ücret talep eden taksicilere ceza yağdı
ABONE OL

Fatih'te polis ekiplerince yapılan denetimde, müşterilerinden fazla ücret isteyen ve yolcu seçen taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, Eminönü'nden Şişli ve Osmanbey'e gitmek için 400'er lira isteyen 2 sürücüye 4 bin 64'er lira ceza kesildi ve araçları 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

Trafikten men edilen araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

Denetimde ayrıca hatalı U dönüşü yapan 2 sürücü ile emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye 436'şar lira, sürüş esnasında cep telefonu kullanan 2 sürücüye de 951'er lira ceza kesildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.