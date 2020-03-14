Yolcudan isyan ettiren iddia

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Aksaray'da feci kaza: 44 yaralı

Aksaray'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 44 kişi yaralandı.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 07:33 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:59
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İstanbul'dan Adana'ya giden Mehmet İspir idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, Cavit Kızılkaya kontrolündeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savruldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi yaralandı.

Tır sürücüsü Kızılkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yaralı yolcu Yakup Menteş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiğini belirterek, Esenler Otogarı'ndan çıktığı sırada trafik polislerinin, lastiklerinin basıncını ölçtüğü otobüsün gidişine izin vermediğini kaydetti.

Yolcuları başka bir servise bindirerek otogarın dışına çıkardıklarını anlatan Menteş, "Otogarın dışında bir köprü altında bizi tekrar aynı otobüse bindirdiler. Ben arka taraflarda oturuyordum, arkadaşlar şoförün uyuduğunu söylediler." diye konuştu.

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