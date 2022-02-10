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Yolda mahsur kalan sürücülere çorba ikram edildi

Aksaray Belediyesi şehirlerarası yolculuk yapan ve kar ve tipi sebebiyle tesislerde kalan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:59
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Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına ulaşımı zorlaştırdı. Zor şartlar altında yolculuk yapan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle terminalde ve dinlenme tesislerinde bekletildi. Aksaray Belediyesi ekipleri de hava şartlarının normalleşmesini ve yolların ulaşıma elverişli hale gelmesini bekleyen yolculara çorba ikram etti.

Mobil çorba aracından çorba alan yolcular, "Yolculuk yaptığımız sırada yoğun kar yağışı ve fırtına sebebi ile mola vermek zorunda kaldık. Aksaray Belediyesi ekipleri de bizlere mola verdiğimiz esnada çorba ikramında bulundu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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