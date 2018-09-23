Yolda yürürken başına sokak lambası düşen kişi yaralandı
Kadıköy'de başına aydınlatma direğindeki lamba düşen kişi yaralandı.
- DHA
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan aydınlatma direğinde asılı lamba, henüz belirlenemeyen bir nedenle Menderes Yıldırım'ın başına düştü.
Yaralanan Yıldırım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, lambanın düştüğü direğin çevresinde önlem aldı.
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