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Güncel

Yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı

KARAMAN'da yürüyerek evine giden Dilek S (42), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu kalçasından yaralandı. Dilek S. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA13.01.2020  07:39 - Güncelleme: 13.01.2020  07:39

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Dilek S., bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre yanına yaklaşan bir kişi belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kalçasından bıçaklanan Dilek S. kanlar içerisinde birkaç sokak yürümeye çalıştı, ardından da polisi arayıp yardım istedi. Saldırganda hızla uzaklaştı.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek S.'nin yapılan alkol testinde 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Dilek S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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