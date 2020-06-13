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Yoldan çıkan araç takla attı, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu-Taşköprü kara yolunda yoldan çıkan hafif ticari araçta bulunan 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:51
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Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünden Kastamonu istikametine seyir halindeki Ramazan Ö. yönetiminde ki hafif ticari araç Kastamonu Kurusaray köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Z.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti aynı araçta bulunan Şöför Ramazan Ö., yolcular Zefure Ö. ve Selda Ö. olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kastamonu Delet hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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