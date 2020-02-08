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Yoldan çıkan cip şarampole uçtu: 6 yaralı

Kastamonu Ilgaz Dağı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkan cip, önündeki minibüse çarparak 5 metrelik şarampole uçtu. Kazada cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

IHA08.02.2020  15:22 - Güncelleme: 08.02.2020  15:22

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’dan Kastamonu’ya gelen Haydar Gümüşbaş idaresindeki 71 AAP 846 plakalı cip, Ilgaz Dağı’nda 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişinde kar yağışı nedeniyle ağırlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kayması sonucu önündeki minibüse de çarpan cip, ardından yaklaşık 5 metrelik şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Haydar Gümüşbaş (65) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hatice Gümüşbaş (58), Mehmet Erol (46), Sibel Erol (40), Beyza Erol (2) ve Banu Erol (2) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen bölge trafik, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa kadar taşındı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında olay yerinde jandarma ve bölge trafik ekipleri, incelemelerde bulundu.

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