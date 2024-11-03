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  • Yoldan çıkan otomobil su kanalına çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
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Yoldan çıkan otomobil su kanalına çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde su kanalına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Yoldan çıkan otomobil su kanalına çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
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Mehmet Zeytinli (45) idaresindeki 37 ABL 834 plakalı otomobil, Aşkale'den Bayburt istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak su kanalına çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Hanife Zeytinli ile Saliha Kabacıoğlu olay yerinde, Hüseyin Kabacıoğlu ise kaldırıldığı Aşkale Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ile Kerem Zeytinli yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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