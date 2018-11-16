Yollar fizy’le artık çok daha keyifli

Müzikseverlerin favorisi fizy, önde gelen 58 otomobil markasının 400’ü aşkın modeliyle uyumlu olan iOS tabanlı CarPlay platformu ile el ele vererek müthiş bir müzik dinleme deneyimi sunacak. Bunun için herhangi bir iOS cihazındaki fizy uygulamanızı App Store’dan 7.0.0 sürümüyle güncelleyip, sonrasında cihazı CarPlay’li bir araca kablolu veya kablosuz olarak bağlamanız yeterli olacak.

fizy-CarPlay entegrasyonu araç içinde müzik dinlemenin daha akıllı ve daha güvenli bir yolunu sunuyor. Aracınızı sürerken, iPhone’unuzla yapmak istediğiniz tüm işleri gerçekleştirmenizi kolaylaştırıyor ve tüm işlemlerinizi doğrudan aracınızın yerleşik ekranında gösteriyor. Artık gözünüzü yoldan ayırmadan yol tarifi almak, arama yapmak, mesaj alıp göndermek ve müzik dinlemek yani fizy’nin keyfini tam gaz sürmek mümkün.