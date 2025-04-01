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Güncel

Yollar göle döndü, otelleri su bastı! İzmir'i sağanak vurdu

İzmir'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

AA1 Nisan 2025 Salı 15:48 - Güncelleme:
Yollar göle döndü, otelleri su bastı! İzmir'i sağanak vurdu
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Kentte dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Yağmurun en çok etkili olduğu Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı otellerin bodrum katını su bastı.

Ilıca Mahallesi'nde de bazı rögarlar tıkandı ve su birikintileri meydana geldi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri tıkanan rögarların kapaklarını açtı, suyun tahliyesi sağlandı.

Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.

Ilıca'da bir mobilyacının deposunu basan su, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

Şehir merkezinde de yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen'de bazı yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise üzeri kapalı alanlar ve duraklarda yağışın durmasını bekledi.

- ÇEŞME'DE METREKAREYE 46,2 KİLOGRAM YAĞIŞ

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe 24 saatte metrekareye 46,2 kilogram yağış aldı.

Açıklamada, ilçenin bu sürede Türkiye'nin en yoğun yağış alan bölgesi olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre Çeşme Çözüm Merkezine gelen ihbar sayısı 55 oldu. 15 ev, 3 iş yeri, 3 oteli su bastı. 45 ihbara anında müdahale edildi. 8 vatandaş geçici olarak otellere yerleştirildi. Belediye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahaleleri sayesinde ilçede yağışın neden olabileceği sorunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı."

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