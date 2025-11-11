Yolsuzluk iddianamesi tamamlandı! Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu iddianamesinin yarım saat içinde açıklanacağını söyledi.

Gürlek dosyada 402 şüpheli olduğunu ve 3 bin 900 sayfadan oluştuğunu kaydetti.

Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını veşemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." dedi.

Gürlek, açıklamasının devamında, "Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli. İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı." ifadelerini kullandı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli (Ekrem İmamoğlu), 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler (Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin gün), 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda bulunuyor.

İmamoğlu için 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis istendi. Ekrem İmamoğlu hakkında doğrudan işlediği suçlar olan Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Rüşvet (12 kez) Suç gelirlerinin aklanması (7 kez), Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıclık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafınan işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundukları öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, MASAK raporları ve kamera görüntüleri incelendi. Mülkiye müfettişleri, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

Başsavcılık ise ilgili raporlar ve tanık ifadelerinin ardından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

122 TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı. 19 Mart'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 122 kişi tutuklandı.