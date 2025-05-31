İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolsuzluk İstanbul'dan Adana'ya uzandı: 2 belediye başkanına gözaltı kararı
Güncel

Yolsuzluk İstanbul'dan Adana'ya uzandı: 2 belediye başkanına gözaltı kararı

İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması Adana'nın Seyhan ve Ceyhan ilçelerine sıçradı. Düzenlenen soruşturma kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Düzenlenen operasyonda Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Yolsuzluk İstanbul'dan Adana'ya uzandı: 2 belediye başkanına gözaltı kararı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Belediye binalarına giren polisler içeride arama yaptı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Antalya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Başkan Tekin'in eşi Celal Tekin ise Adana'da gözaltına alındı. Celal Tekin Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada basın mensuplarının 'Neden gözaltına alındınız' sorusunu Tekin yanıtsız bıraktı.

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirilmişti. Polisin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü operasyonda şüphelilerin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.

İBB soruşturmasında 5'inci dalga! CHP'li başkanlar hakkında gözaltı kararı

"SİSTEM" çözüldü Milyonlarca lirayı böyle kaçırmışlar
  • seyhan
  • ceyhan

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.