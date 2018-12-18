Yolu kapalı köydeki hamile kadına paletli ambulans ile ulaşıldı

Hakkari'ye 50 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünün Hira Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 2 aylık hamile Ayten Kaya'nın dün akşam ağrıları oldu. Yakınları düşük tehlikesi bulunan Kaya için önce köydeki sağlık ocağı görevlilerine haber verdi. Buradaki ekip Kaya'ya evinde ilk müdahaleyi yaptı daha sonra da ambulansla yola çıkıldı. Kar ve tipi nedeniyle ambulans kara saplanınca, hemen 112 sağlık ekibine haber verildi. Kısa süre sonra bölgeye paletli kar ambulansı sevk edildi. Güçlükle bölgeye ulaşan ekip, yolda kalan ambulanstaki hamile kadını alarak, 3 saatlik zorlu yolculuk sonrası Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri sorumlusu Bedirhan Temel, dün akşam saat 22.00'de Komuta Kontrol Merkezine çağrı gelir gelmez ekiplerin hemen yola çıktığını belirterek,"Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapalıydı.112 ve UMKE timi ile kendi imkanlarımızla yola çıktık ve hastamıza bir şekilde ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla çalışmalarımız sonucu hastaya gerekli müdahalerden sonra, Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirdik. Zorlu kış şartlarında 112 ve UMKE ekiplerinin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz´´dedi.