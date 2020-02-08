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Güncel

Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

AA08.02.2020  15:30 - Güncelleme: 08.02.2020  15:30

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öveçli Mahallesi'nde, doğum sancıları başlayan 38 yaşındaki Canan Dural'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evde müdahale edilen Dural, 5 saat süren çalışma sonucu ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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