İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9821
  • EURO
    6,6089
  • ALTIN
    301.695
  • BIST100
    121160
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı
Güncel

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, 11 saatte hastaneye ulaştırıldı.

AA04.02.2020  15:04 - Güncelleme: 04.02.2020  15:04

İlçeye yaklaşık 81 kilometre uzaklıktaki Adamlı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerini aradı.

İhbar üzerine hastayı almak için yola çıkan Hafik Devlet Hastanesine ait ambulansın karla kapanan yolda ilerleyememesi üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Yolun bazı bölümlerinde kepçeye halatla bağlanan ambulans, köye güçlükle ulaştı.

Ambulansa alınan Yılmaz, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Yılmaz, "Çok teşekkür ediyorum, sağ salim buraya getirdiler. Kar yolları kapattı gelemedim." dedi.

- Hafik-Doğanşar kara yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hafik-Doğanşar kara yolunu açmak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Birçok kamyon ve tır yolda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar, Pusat-Özen Barajı ve çevresinde güzel yüzünü göstererek, seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli
Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Başkan Erdoğan'a işaret ettiler: Türkiye'nin desteği çok önemli

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.