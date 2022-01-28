'Yolun iyilik olsun' temasıyla donma tehlikesindeki çocuk ve ailelere yardım ediliyor

AA 28 Ocak 2022 Cuma 11:47 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:53

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yazılı açıklamasında, savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyeli ailelere gıdadan barınmaya, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Havaların soğumasıyla bölgede mağduriyetlerin ve ihtiyaçların arttığını belirten Turan, Azez, İdlib ve Afrin bölgelerinde savaştan önce 1,5 milyona yakın insanın yaşadığını, şu an bölgenin nüfusunun 6 milyona ulaştığını kaydetti. Turan, bunların 2 milyondan fazlasının çadırlarda kaldığını hatırlatarak, "Bölgede yaşam mücadelesi veren aileleri soğuk hava çok daha fazla etkiliyor. Türkiye'den ulaştırılan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

TDV'nin 1003 şubesiyle yardım için seferberlik başlattığını anımsatan Turan, "Şu ana kadar 5 bine yakın soba, 1000 tona yakın kömür, beşer bin mont, bot, gıda paketi ve halı ile 8 bin battaniye, 3 bin yatağın planlamasını yaptık ve Suriye'deki ailelere dağıtımları devam ediyor. Ne kadar çok bağış ulaştırılırsa o kadar çok mazluma yardım eli uzatabileceğiz." bilgisini verdi. Turan, "Yolun İyilik Olsun" temasıyla yürütülen kampanyaya destek vermek isteyenlerin, "bagis.tdv.org" internet adresinden online veya şubeler aracılığıyla yardım yapabileceğini ifade ederek, ayni yardımda bulunmak isteyenlerin ise yeni olmak kaydıyla paketi açılmamış yardım malzemelerini TDV Kilis Lojistik Merkezi'ne ulaştırabileceğini bildirdi.