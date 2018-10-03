Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı
Aksaray´da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Recep Sağlam (25), hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen Sağlam´ın ablası Kezban Uçkun, 'O benim Recebim. O üşür oralarda' diyerek sinir krizi geçirdi.
- DHA
Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray merkez Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Aksaray´dan Sağlık Köyü istikametine seyreden Adem Altınsoy (68) yönetimindeki 68 S 0140 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Sağlam´a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Recep Sağlam´ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri kazaya karışan minibüs sürücüsü Adem Altınsoy´u gözaltına aldı.
Kaza sonrası olay yerine gelen Recep Sağlam´ın ablası Kezban Uçkun (28) kardeşinin öldüğüne inanmak istemedi. Recep Sağlam´ın cansız bedeninin cenaze aracına taşınması esnasında kardeşini yerde kanlar içinde gören abla Kezban Uçkun, "O benim Recebim. O üşür oralarda" diyerek sinir krizi geçirdi. Recep Sağlam´ın cesedi otopsi için Aksray Devlet Hastanesi´ne götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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