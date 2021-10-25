İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,674
  • EURO
    11,238
  • ALTIN
    560.418
  • BIST100
    1486.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur hayatını kaybetti
Güncel

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur hayatını kaybetti

Malatya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Semanur Polat (15), hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin Y., gözaltına alındı.

DHA25 Ekim 2021 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:07
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde, Hanımın Çiftliği Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde meydana geldi. Semanur Polat, yolun karşısına geçmek istediği sırada, kent merkezi yönüne giden Ersin Y. (34) yönetimindeki 51 EN 159 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Semanur, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semanur Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Semanur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ersin Y. gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.