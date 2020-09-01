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Yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki adam araba çarptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA01 Eylül 2020 Salı 10:08 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 10:08
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Kaza, Aydın’ın Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi İzmir-Aydın Karayolu üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Elveren’e (72) Mehmet Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çaptı. Elveren çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Elveren’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Elveren’in cansız bedeni Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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