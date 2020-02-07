Yolun karşısına geçmek isteyen kadının öldüğü kaza, minibüs kamerasında

DHA 07.02.2020 11:10 - Güncelleme: 07.02.2020 11:10

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, E-91 yolu üzerinde bulunan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Belen- İskenderun hattında çalışan, ismi açıklanmayan sürücünün kullandığı 31 BB 8505 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Gülcan Türkmen'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol ortasında hareketsiz yatan Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de kaza yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülcan Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.